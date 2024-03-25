начнут матч в 00:00 в НХЛ, 25.03.2024.

Последний матч: «Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.77 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:4 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

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