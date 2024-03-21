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    Заварухин: В СКА игроки сборной, тяжело против них играть, хорошо готовы физически

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Автомобилист
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин отреагировал на победу в матче со СКА (2:1 ОТ).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Были хорошие моменты в начале матча, вратарь соперника сыграл здорово. Во втором периоде соперник перехватил инициативу, мы много оборонялись, парни самоотверженно сыграли, 40 блокированных бросков. Компактность позиционной обороны всю серию? Ребята правильно играют, на линии броска находятся, торопят соперника. Как избежать повторения ситуации, когда "Ак Барсу" проиграли 0:5, ведя 3-0? Не думали про это, у "Ак Барса" какие игроки, всё бывает в серии с сильным соперником. В СКА игроки сборной, тяжело против них играть, хорошо готовы физически.

    Нереализованные выходы "в ноль"? Были моменты, где-то надо хитрее сыграть с вратарём, лезть на ворота», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    Четвертый матч серии пройдет 23 марта в Екатеринбурге. Первые три матча выиграл «Автомобилист».

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