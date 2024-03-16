Каюмов о победе «Локомотива»: Хороший матч, потерпели и выиграли

Нападающийоценил игру своей команды в 1-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ с(2:1 ОТ).

«Хороший, боевой матч, два равных соперника встречались. Потерпели и выиграли. Начало, считаю, проспали сегодня, затем уже выровняли игру. Мы сами прекрасно понимали, что нужно выравнивать игру, делали простые вещи, как обычно.

Гол Шалунова? Мне удалось выиграть борьбу в нейтральной зоне, затем уже проявить мастерство. В таких играх это очень важно. Конечно, силы были на овертайм, нельзя было такую игру отпускать», — передает слова Каюмова Чемпионат.

После этого матча «Локомотив» повел в серии с «Авангардом» со счетом 1:0. Следующий матч между этими командами пройдет 18-го марта в Омске.