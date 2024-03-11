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    Разин: Доволен, что «Металлург» переломил серию с «Амуром»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Амур КХЛ
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Амуром» (3:2 ОТ) в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина.

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Металлург» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

    «Тяжелая игра предполагалась, хорошая поддержка трибун, у игроков "Амура" ноги сами бегут, тяжело выходить из-под давления. Был тяжелый первый период, выстояли, забили хороший гол, неплохо играли второй гол, но пропустили в раздевалку.

    Третий период тоже неплохо играли, "Амур" больше играл в давление. Жалко, что в конце не выстояли, пропустили в концовочке, но команда показала характер. Команда собралась, в овертайме идеально провели смены свои, не дали сопернику шансов

    Вторая игра была неважная, когда не забили после шести попыток игры в большинстве, дали "Амуру" почувствовать вкус победы, что они могут нас обыграть.

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    • Хорошая серия, доволен, что переломили все-таки, команда у нас молодая, и такие серии рождают команду, такие победы сплачивают, поэтому спасибо "Амуру" за эту серию, спасибо болельщикам — и нашим, и хабаровским. Думаю, зрителям игра понравилась, держала в напряжении. Едем на Запад, как сказал Архип Неколенко», — приводит слова Разина «Чемпионат».

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