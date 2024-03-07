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    • «Амур» выиграл у «Металлурга» и сравнял счет в серии
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    «Амур» выиграл у «Металлурга» и сравнял счет в серии

    «Амур» — «Металлург»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Металлург Мг
    «Амур» на своем льду обыграл «Металлург» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 5:2.

    «Амур»
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    «Амур»

    У хозяев 3 (1+2) очка набрал Евгений Кулик, ассистентский дубль оформил Александр Хохлачев.

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    В составе «Металлурга» отличились Артем Минулин и Робин Пресс.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
    Голы: Коршков — 2 (Кулик, Брынцев), 9:17 — 1:0. Дрозг — 2 (Хохлачев), 13:07 — 2:0. Минулин — 1 (Михайлис, Канцеров), 23:24 — 2:1. Грецкий — 1, 28:30 — 3:1. Пресс — 2 (бол., Вовченко), 34:22 — 3:2. Балдаев — 2 (Хохлачев, Кулик), 39:59 — 4:2. Кулик — 1 (п.в., Бродхерст), 58:38 — 5:2Вратари: Бобков — Набоков (57:31 — 58:38)Штраф: 9 — 7Броски: 30 (13+12+5) — 40 (13+16+11)

    «Амур» сравнял счет в серии — 2-2. Пятая встреча состоится в Магнитогорске 9 марта. Начало — в 19.30 мск.

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