«Амур» — «Металлург»: счет матча 5:2, обзор голов

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Евгений Кулик, ассистентский дубль оформил Александр Хохлачев.
В составе «Металлурга» отличились Артем Минулин и Робин Пресс.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Голы: Коршков — 2 (Кулик, Брынцев), 9:17 — 1:0. Дрозг — 2 (Хохлачев), 13:07 — 2:0. Минулин — 1 (Михайлис, Канцеров), 23:24 — 2:1. Грецкий — 1, 28:30 — 3:1. Пресс — 2 (бол., Вовченко), 34:22 — 3:2. Балдаев — 2 (Хохлачев, Кулик), 39:59 — 4:2. Кулик — 1 (п.в., Бродхерст), 58:38 — 5:2Вратари: Бобков — Набоков (57:31 — 58:38)Штраф: 9 — 7Броски: 30 (13+12+5) — 40 (13+16+11)
«Амур» сравнял счет в серии — 2-2. Пятая встреча состоится в Магнитогорске 9 марта. Начало — в 19.30 мск.