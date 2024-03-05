Мартемьянов: В третьем периоде попытались затащить матч в овертайм, но не получилось

Главный тренервысказался о поражении своей команды в 3-м матче 1-го раунда плей-офф КХЛ с(2:3).

«Отметил бы, что команда соперника агрессивно начала первый период, у нас часть игроков была к этому не готова. Второй период выровнялись, пришлось провести серьёзную работу в раздевалке — неприемлемо выходить на игру и играть как попало, не по заданию, проигрывать борьбу и не отрабатывать назад, в плей-офф таких вещей не должно быть.

В третьем периоде попытались затащить матч в овертайм, но не получилось. Мало бросаем, мало блокируем бросков, сделаем поправки.

Ошибка в третьем голе? И напряжение матча сказалось, и ошибка нетипичная для этого игрока, случайность, которую использовал соперник. У них были ошибки, но мы их не использовали», — передает слова Мартемьянова Чемпионат.

После этого матча «Амур» уступает в серии с «Металлургом» 1:2. Четвертый матч 1-го раунда плей-офф КХЛ между этими командами состоится 7-го марта в Хабаровске.