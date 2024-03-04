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    Пашков: КХЛ необходимо различать простые потасовки и откровенное членовредительство

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Трактор КХЛ
    Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о драках во втором матче серии между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» (4:1).

    Григорий Панин
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    Григорий Панин

    «Матчи между "Салаватом Юлаевым" и "Трактором" всегда носят принципиальный спор, это башкиро-уральское противостояние.

    Получается интересная серия, но случившееся во втором матче вышло за рамки приличия. Конечно, нужно серьезнее решать такие вопросы.

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    • КХЛ необходимо различать простые потасовки и откровенное членовредительство, когда Григорию Панину просто ударили в лицо.

    Штрафы должны быть разными, пора как следует регулировать этот вопрос, нельзя отпускать вожжи», — приводит слова Пашкова «Чемпионат».

    Третий матч между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» пройдет 4 марта в Челябинске, начало — в 17:00 мск. После двух встреч в серии ничья 1-1.

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