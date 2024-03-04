Пашков: КХЛ необходимо различать простые потасовки и откровенное членовредительство

Олимпийский чемпионвысказался о драках во втором матче серии между(4:1).

«Матчи между "Салаватом Юлаевым" и "Трактором" всегда носят принципиальный спор, это башкиро-уральское противостояние.

Получается интересная серия, но случившееся во втором матче вышло за рамки приличия. Конечно, нужно серьезнее решать такие вопросы.

КХЛ необходимо различать простые потасовки и откровенное членовредительство, когда Григорию Панину просто ударили в лицо.

Штрафы должны быть разными, пора как следует регулировать этот вопрос, нельзя отпускать вожжи», — приводит слова Пашкова «Чемпионат».

Третий матч между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» пройдет 4 марта в Челябинске, начало — в 17:00 мск. После двух встреч в серии ничья 1-1.