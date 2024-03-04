Генменеджер «Вашингтона»: Кузнецову нужно кое-что наладить в личной жизни и в игровом плане

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан объяснил, почему Евгений Кузнецов был выставлен на драфт отказов НХЛ.

Как известно, Кузнецова так никто и не забрал с драфта отказов, поэтому в ближайшее время он будет играть за фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ.

«Прежде всего, для Кузнецова это новое начало. Он искал перемен в окружающей среде, и это решение может привести в движение механизмы для достижения этой цели.

История с ним продолжается уже некоторое время, и я думаю, что это расстраивает обе стороны. Так что для нас это просто возможность начать все сначала и дать ему возможность продолжить карьеру.

Я думаю, что ему нужно кое-что наладить в личной жизни, и в игровом плане тоже. Ему нужно выйти на тот уровень, на котором он привык играть. Может, он добьется этого, играя в АХЛ или в другой организации, я не знаю. Но я думаю, что это важно для него», — приводит слова Маклеллана The Hockey News.