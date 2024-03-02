Заварухин: Соперник хорошо играл, мы где-то не лезли

Главный тренер челябинскоговысказался о матче против(1:4, 1-1).

«Боевая игра, обе команды не хотели проигрывать. Думаю, зрителям понравилось. Счёт в серии 1-1, переезжаем в Челябинск. У нас были хорошие эмоции. В первом периоде у нас было больше моментов. Соперник хорошо играл, мы где-то не лезли.

Третий гол соперника? Хороший момент, соперник бросил, игрок пошёл на добивание», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч серии состоится 4 марта в Челябинске. Начало — в 17.00 мск.