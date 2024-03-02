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    Заварухин: Соперник хорошо играл, мы где-то не лезли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин высказался о матче против «Салавата Юлаева» (1:4, 1-1).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Боевая игра, обе команды не хотели проигрывать. Думаю, зрителям понравилось. Счёт в серии 1-1, переезжаем в Челябинск. У нас были хорошие эмоции. В первом периоде у нас было больше моментов. Соперник хорошо играл, мы где-то не лезли.

    Третий гол соперника? Хороший момент, соперник бросил, игрок пошёл на добивание», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    «Салават Юлаев» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч серии состоится 4 марта в Челябинске. Начало — в 17.00 мск.

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