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    Кудашов: Тяжелая игра. Что ожидали, то и получили

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итог матча минского «Динамо» (4:1).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Тяжелая игра. Ожидаемо тяжёлая. Большие скорости, много борьбы, немножко нервозно получилось, с переменным преимуществом в определённых моментах. Что ожидали, то и получили.

    Перед матчем ожидал ли, что давление помешает сыграть качественно? Чемпионат и плей‑офф — немного разные соревнования, цена ошибки, цена ответственности в атаке здесь совершенно другая. Естественно, что вы видели и другие игры. И у нас была возможность посмотреть, кто как играет, потому что мы позже всех начали. Было видно, кто перенервничал, кто перегорел, а кто, наоборот, вошёл в игру. Поэтому старались сделать выводы по другим матчам.

    Плей-офф начал молодой Моторыгин — не было ли страха за него? А чего ему волноваться, он же играл у нас до этого. Если так и думать обо всём, то они никогда не начнут играть.

    Рашевский на пятаке в первой бригаде был опаснее Римашевского? Посмотрим. Я скажу так — раз на раз не приходится. Можно сказать, что у многих не пошло в большинстве. Сделаем выводы, посмотрим, разберёмся. Не хочу сейчас говорить, потому что нужно детально смотреть, где и как не так срасталось, и кто мог сыграть лучше», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    Второй матч серии пройдет 4 марта в Москве.

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