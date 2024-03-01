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    Кравец: Ткачев, Спунер и Буше играют на своих лучших качествах

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался об игре 1-го звена своей команды в регулярном чемпионате нынешнего сезона.

    Владимир Ткачев — нападающий «Авангарда»
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    Владимир Ткачев — нападающий «Авангарда»

    «Я считаю, в хоккей вообще играют не роботы, а люди, и у каждого человека своё мастерство, а в него (мастерство) много что входит — хоккейный разум, человеческий ум, физическая подготовка, талант, природные данные. Есть много разных качеств, которые хоккеист может использовать в свою пользу.

    У Рида Буше — хорошая скорость, хороший очень бросок, он такой злой игрок. Посмотрите, что он делает на площадке. Он использует эти качества. Много бросает, толкается, во всех ситуациях — в начале атаки или обороне ловит шайбу на себя. То есть он использует свои лучшие качества.

    Все эти три игрока (Ткачев, Спунер, Буше) играют на своих лучших качествах, плюс играют друг на друга. За счёт этого тройка так играет», — сказал Кравец в опубликованном пресс-службой «Авангарда» документальном фильме на YouTube.

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