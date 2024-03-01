В первом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 1 марта. Начало встречи — в 16:30 (мск). «Авангард» — «Лада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: Вторую половину регулярного сезона омичи провели в погоне за «Металлургом» Мг, пытаясь сместить его с первой позиции.

Несмотря на краткосрочные успехи, «Авангард» закончил чемпионат вторым, набрав 92 очка в 68 матчах и став вторым по результативности клубом Востока с 211 голами в активе.

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Последние матчи: В конце регулярки результаты «Авангарда» представляли собой небольшие победные отрезки (1-2 матча), которые непременно чередовались неудачами.

Однако на финишной прямой команда Михаила Кравеца проиграла трижды. Сперва на домашнем катке омичи уступили «Ладе» (2:3 ОТ), а затем на чужой площадке не справились ни с «Трактором» (2:3 Б), ни с «Магниткой» (1:3).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Предстоящий матч в составе «Авангарда» пропустят защитник Роман Абросимов и нападающий Иван Телегин из-за повреждений.

Состояние команды: На ключевом отрезке регулярки «Авангард» стал менее стабилен. Команда не только потеряла шанс возглавить Восток, но и перестала выигрывать на дистанции, к чему крайне важно вернуться с учетом начала этапа до четырех побед.

«Лада»

Турнирное положение: Как бы ни закончилась кампания тольяттинцев в плей-офф, они уже могут считаться одним из самых приятных открытий всего сезона, хотя на его финише и начался спад.

Регулярку «Лада» завершила на седьмой строчке в таблице Востока, набрав 78 очков без риска опуститься ниже, поскольку разрыв между «Амуром» и компанией составлял 7+ баллов.

Последние матчи: В конце зимнего этапа сезона «Ладу» накрыл форменный кризис, следствием которого стала 7-матчевая серия поражений.

Но прервать безуспешный цикл команде Олега Браташа помог выезд в Омск, где была одержана победа над «Авангардом» (3:2 ОТ). В двух последних матчах сезона «Лада» обыграла «Барыс» (4:1) и «Торпедо» (5:4 ОТ), закончив регулярку на позитиве.

Не сыграют: Из-за повреждений этот матч пропустят нападающие Павел Куликов и Алексей Ожгихин.

Состояние команды: В преддверии сезона мало кто верил, что у «Лады» получится пробиться в плей-офф. Но даже с учетом этого чуда, команда едва ли может считаться фаворитом своей пары.

Статистика для ставок

Перед началом кубкового этапа сезона «Лада» одержала три подряд гостевые победы

«Авангард» дома выиграл 7 домашних матчей из последних 10

В четырех очных встречах в нынешнем сезоне команды оформили по две победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.50, а победа «Лады» — в 4.88.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 4.5 — за 1.92.

Прогноз: Если бы Омск принимал «Ладу» образца первой половине осени, то предугадать его шансы на успех было бы трудно. Однако искрометность тольяттинского клуба осталась в прошлом.

«Авангард» — даже при всех своих проблемах — является бесспорным фаворитом пары, который должен выносить соперника данной категории, начав уверенно домашний этап серии.

Ставка: «Авангард» победит + ТМ 6.5 за 1.90.

Прогноз: На домашнем катке команда Михаила Кравеца будет стремиться провести идеальный во всех смыслах матч.

Держа в памяти все свои уязвимые места, омичи захотят минимизировать количество остроты у своих ворот, завладев контролем. К их счастью, «Лада» в нынешнем формате не настолько устрашающий соперник, из-за которого хозяева не покидали бы свою половину площадки.

Ставка: «Авангард» не проиграет ни одного периода за 1.83.