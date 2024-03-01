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    «Авангард» уверенно войдет в ритм плей-офф?

    «Авангард» — «Лада». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 1 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Лада»
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    Рид Буше
    В первом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 1 марта. Начало встречи — в 16:30 (мск). «Авангард» — «Лада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 01 Марта 2024 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 Лада Лада
  • КХЛ. Кубок Гагарина
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    «Авангард»

    Турнирное положение: Вторую половину регулярного сезона омичи провели в погоне за «Металлургом» Мг, пытаясь сместить его с первой позиции.

    Несмотря на краткосрочные успехи, «Авангард» закончил чемпионат вторым, набрав 92 очка в 68 матчах и став вторым по результативности клубом Востока с 211 голами в активе.

    Авангард — Лада: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В конце регулярки результаты «Авангарда» представляли собой небольшие победные отрезки (1-2 матча), которые непременно чередовались неудачами.

    Однако на финишной прямой команда Михаила Кравеца проиграла трижды. Сперва на домашнем катке омичи уступили «Ладе» (2:3 ОТ), а затем на чужой площадке не справились ни с «Трактором» (2:3 Б), ни с «Магниткой» (1:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Предстоящий матч в составе «Авангарда» пропустят защитник Роман Абросимов и нападающий Иван Телегин из-за повреждений.

    Состояние команды: На ключевом отрезке регулярки «Авангард» стал менее стабилен. Команда не только потеряла шанс возглавить Восток, но и перестала выигрывать на дистанции, к чему крайне важно вернуться с учетом начала этапа до четырех побед.

    «Лада»

    Турнирное положение: Как бы ни закончилась кампания тольяттинцев в плей-офф, они уже могут считаться одним из самых приятных открытий всего сезона, хотя на его финише и начался спад.

    Регулярку «Лада» завершила на седьмой строчке в таблице Востока, набрав 78 очков без риска опуститься ниже, поскольку разрыв между «Амуром» и компанией составлял 7+ баллов.

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    • Последние матчи: В конце зимнего этапа сезона «Ладу» накрыл форменный кризис, следствием которого стала 7-матчевая серия поражений.

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    Но прервать безуспешный цикл команде Олега Браташа помог выезд в Омск, где была одержана победа над «Авангардом» (3:2 ОТ). В двух последних матчах сезона «Лада» обыграла «Барыс» (4:1) и «Торпедо» (5:4 ОТ), закончив регулярку на позитиве.

    Не сыграют: Из-за повреждений этот матч пропустят нападающие Павел Куликов и Алексей Ожгихин.

    Состояние команды: В преддверии сезона мало кто верил, что у «Лады» получится пробиться в плей-офф. Но даже с учетом этого чуда, команда едва ли может считаться фаворитом своей пары.

    Статистика для ставок

    • Перед началом кубкового этапа сезона «Лада» одержала три подряд гостевые победы

    • «Авангард» дома выиграл 7 домашних матчей из последних 10

    • В четырех очных встречах в нынешнем сезоне команды оформили по две победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.50, а победа «Лады» — в 4.88.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 4.5 — за 1.92.

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    • Прогноз: Если бы Омск принимал «Ладу» образца первой половине осени, то предугадать его шансы на успех было бы трудно. Однако искрометность тольяттинского клуба осталась в прошлом.

    «Авангард» — даже при всех своих проблемах — является бесспорным фаворитом пары, который должен выносить соперника данной категории, начав уверенно домашний этап серии.

    Ставка: «Авангард» победит + ТМ 6.5 за 1.90.

    Прогноз: На домашнем катке команда Михаила Кравеца будет стремиться провести идеальный во всех смыслах матч.

    Держа в памяти все свои уязвимые места, омичи захотят минимизировать количество остроты у своих ворот, завладев контролем. К их счастью, «Лада» в нынешнем формате не настолько устрашающий соперник, из-за которого хозяева не покидали бы свою половину площадки.

    Ставка: «Авангард» не проиграет ни одного периода за 1.83.

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    Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Лада» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» уверенно войдет в ритм плей-офф?
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