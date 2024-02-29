«Ак Барс» — «Автомобилист»: счет матча 1:2, обзор голов

«Автомобилист» Фото: globallookpress.com
На голы Сергея Широкова и Ника Эберта хозяева смогли ответить только точным броском Вадима Шипачева.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч
«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Широков — 1 (Мэйсек, Эберт), 12:29 — 0:1. Эберт — 1 (Трямкин, Волк), 16:17 — 0:2. Шипачев — 1 (бол., Сафонов, Радулов), 49:51 — 1:2Вратари: Билялов (58:31) — АликинШтраф: 6 — 8Броски: 31 (5+10+16) — 25 (14+9+2)
Следующий матч серии «Ак Барс» — «Автомобилист» состоится в Казани послезавтра, 2 марта. Встреча начнётся в 17:00 мск.