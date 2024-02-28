начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 28.02.2024.

Последний матч: «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» 3:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Тампа-Бэй»).

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