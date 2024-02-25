2-й таймЧелси — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»«Челси» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 18:57
    • «Наполи» не смог обыграть «Кальяри» в матче Серии А
  • 17:23
    • Ван Дейк выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Челси»
  • 16:26
    • «Ювентус» вырвал победу у «Фрозиноне» в матче Серии А
  • 13:15
    • Слуцкий выиграл Суперкубок Китая с «Шанхай Шеньхуа»
  • 18:24
    • «Вулверхэмптон» обыграл «Шеффилд» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Никитин: Ребят не настраивали, мыслями в плей-офф по большому счету

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Автомобилист
    Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о матче с «Автомобилистом» (0:2).

    Игорь Никитин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Никитин

    «Автомобилист» заслуженно победил, тактически терпеливо сыграли. Мы, к сожалению, не были настойчивы у ворот. С большими опытными защитниками тяжело так играть. В концовке было полторы минуты большинства, можно было вытащить матч.

    Ребят не настраивали, мыслями в плей-офф по большому счету. Профессионал чем отличается от любителя — он сегодняшний день не проживает, он его использует, чтобы завтра быть готовым.

    Не хотели ли проверить ближайший резерв сегодня? Он у нас сегодня весь играл. У «Локомотива» нет побед в Екатеринбурге с 2018-го? Ждём новый стадион.

    Игра пары Гернат — Елесин, у которой по «-2»? Первый гол — рикошет, второй — такие детские ошибки нельзя делать опытным игрокам. Есть определённые правила в хоккее.

    Итоги регулярного сезона? Всё оценит плей-офф. Можно кувыркаться весь год, но здорово сыграть в плей-офф — и наоборот«, — цитирует Никитина "Чемпионат".

    После этого матча "Автомобилист" занимает 5-е место в таблице Востока с 82 очками в активе. "Локомотив" — на 3-й позиции Запада (93 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» шокирует «Ливерпуль» в финале Кубка лиги?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Пропустит ли «Реал» от «Севильи»?
  • «Реал» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Интер» продолжит свою победную серию?
  • «Лечче» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лечче — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Галатасарай — Антальяспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие