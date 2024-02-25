Никитин: Ребят не настраивали, мыслями в плей-офф по большому счету

Главный тренер ярославскоговысказался о матче с(0:2).

«Автомобилист» заслуженно победил, тактически терпеливо сыграли. Мы, к сожалению, не были настойчивы у ворот. С большими опытными защитниками тяжело так играть. В концовке было полторы минуты большинства, можно было вытащить матч.

Ребят не настраивали, мыслями в плей-офф по большому счету. Профессионал чем отличается от любителя — он сегодняшний день не проживает, он его использует, чтобы завтра быть готовым.

Не хотели ли проверить ближайший резерв сегодня? Он у нас сегодня весь играл. У «Локомотива» нет побед в Екатеринбурге с 2018-го? Ждём новый стадион.

Игра пары Гернат — Елесин, у которой по «-2»? Первый гол — рикошет, второй — такие детские ошибки нельзя делать опытным игрокам. Есть определённые правила в хоккее.

Итоги регулярного сезона? Всё оценит плей-офф. Можно кувыркаться весь год, но здорово сыграть в плей-офф — и наоборот«, — цитирует Никитина "Чемпионат".

После этого матча "Автомобилист" занимает 5-е место в таблице Востока с 82 очками в активе. "Локомотив" — на 3-й позиции Запада (93 балла).