«Вашингтон» потерял еще одного нападающего из-за травмы

Главный тренерзаявил, что нападающий командыполучил травму в прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с(2:3 ОТ).

«Да, у него травма. Пока я не готов говорить о степени её серьёзности. Мне нужно будет получить обновлённую информацию по этому поводу позднее, но, определённо, Энтони покинул игру из-за травмы», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Ранее другой нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши также получил травму и выбыл на несколько недель.

По ходу нынешнего сезона столичные также потеряли форвардов Никласа Бэкстрема из-за тяжелой травмы и Евгения Кузнецова, который вступил в программу помощи игрокам в НХЛ.

«Вашингтон» занимает 10-е место в таблице Востока с 61-м очком в активе.