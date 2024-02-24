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    НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Колорадо» встретится с «Торонто»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 и 25 февраля

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    Александр Овечкин
    За океаном проходит очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Детройт» — «Сент-Луис» — 6:1

    В составе «Детройта» одним из лучших был Алекс Дебринкет. Американский нападающий стал автором двух заброшенных шайб и результативной передачи.

    Единственный гол «Сент-Луиса» в этом матче забил Зак Болдук. Для 21-летнего хоккеиста это дебютная шайба в НХЛ.

    «Детройт» продлил победную серию до четырех матчей. «Сент-Луис» проиграл три из четырех последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Сент-Луис» — 6:1 (4:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Кейн — 11 (Гостисбеер, Дебринкэт), 0:33 — 1:0. Расмуссен — 12 (Раймонд, Питри), 4:21 — 2:0. Фаббри — 15, 5:24 — 3:0. Дебринкэт — 20 (бол., Зайдер, Спронг), 19:02 — 4:0. Болдюк — 1 (Саад, Уокер), 32:28 — 4:1. Комфер — 14 (Раймонд, Расмуссен), 36:56 — 5:1. Дебринкэт — 21 (Кейн), 38:34 — 6:1Вратари: Лион — Биннингтон (Хофер, 20:00)Штраф: 4 — 6Броски: 34 (14+9+11) — 23 (8+5+10)

    «Детройт» — «Сент-Луис» — 6:1

    «Нью-Джерси» — «Монреаль»

    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»

    «Филадельфия» — «Рейнджерс»

    «Флорида» — «Вашингтон»

    «Колорадо» — «Торонто»

    «Каролина» — «Даллас»

    «Ванкувер» — «Бостон»

    «Оттава» — «Вегас»

    «Эдмонтон» — «Калгари»

    «Сан-Хосе» — «Нэшвилл»

    «Сиэтл» — «Миннесота»

    «Лос-Анджелес» — «Анахайм»

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