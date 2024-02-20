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    Заварухин: Где-то фортуна была не на нашей стороне, но ее нужно заслужить

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Авангард
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о матче против «Авангарда» (2:4).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Сегодня, наверное, не удалось сдержать атаку "Авангарда". Имели хорошие моменты в первом периоде на контратаках, потеряли концентрацию в зоне обороны, соперник за это наказал. Второй период проиграли 0:3, опять же, игра в обороне, где бывают ошибки, должны ребята помогать друг другу. Третий период получился хорошим, добавили. Были отличные моменты, что-то реализовали, что-то не смогли. Идём дальше.

    Доволен ли в целом атакой? Забили меньше, чем "Авангард", значит — не доволен. Можно было реализовывать свои стопроцентные моменты, где-то вратарь соперника здорово сыграл, где-то фортуна была не на нашей стороне. Но её нужно заслужить. Выпустить раньше Аликина не думали. Галкину где-то не помогали полевые хоккеисты, тут момент концентрации, так что решили в перерыве поменять вратаря. Хотели встряхнуть команду, да и в дальнейшем у нас по плану Аликин будет играть в Астане», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    После этого матча «Авангард» занимает 1-е место в таблице Востока с 90 очками в активе. «Автомобилист» — на 5-й позиции (78 баллов).

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