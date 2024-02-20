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    Агент Овечкина о возможном возвращении игрока в «Динамо»: Этот вопрос оставлен на более позднее время

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    Глеб Чистяков — агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина не стал оценивать вероятность возвращения хоккеиста в московское «Динамо».

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Вопрос о приходе Овечкина в "Динамо" после окончания контракта в "Вашингтоне" сейчас не обсуждается.

    Этот вопрос оставлен на более позднее время, поэтому сейчас говорить о шансах увидеть Александра в КХЛ рано. Будем обсуждать с вами это позже», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом Sport24.

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    • В нынешнем сезоне Овечкин провел 50 матчей, забросил 14 шайб и сделал 24 голевые передачи. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ осталось 58 шайб.

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