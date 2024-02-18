НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Монреаля», «Флорида» забросила девять шайб «Тампе»

«Бостон» — «Лос-Анджелес» — 4:5 ОТ

Одну из пяти шайб в ворота «Бостона» забросил Владислав Гавриков. Российский защитник набрал 15 (4+11) очков в 47 матчах сезона.

«Бостон» потерпел четвертое поражение подряд. «Лос-Анджелес» выиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Лос-Анджелес» — 4:5 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 0:1) Голы: ван Римсдайк — 10 (Фредерик, Шаттенкирк), 8:03 — 1:0. Рой — 3 (Льюис, Энглунд), 11:02 — 1:1. ван Римсдайк — 11 (бол., Макэвой, Пастрняк), 14:45 — 2:1. Ричард — 1 (Боквист, Лауко), 33:04 — 3:1. Гавриков — 4 (Кларк, Дюбуа), 36:38 — 3:2. Лафферье — 7 (Дюбуа, Байфилд), 45:51 — 3:3. Фредерик — 15 (Гики, ван Римсдайк), 47:12 — 4:3. Копитар — 17 (бол., Даути, Арвидссон), 58:25 — 4:4. Кларк — 1 (Дано), 64:33 — 4:5Вратари: Ульмарк — РиттихШтраф: 11 — 15Броски: 32 (8+9+11+4) — 35 (16+6+12+1)

«Бостон» — «Лос-Анджелес» — 4:5 ОТ

«Чикаго» — «Оттава» — 3:2

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Россиянин набрал 36 (14+22) очка в 49 играх текущей регулярки.

«Чикаго» прервал серию из восьми поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Оттава» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Голы: Фолиньо — 12 (Курашев, Бедард), 13:29 — 1:0. Штюцле — 12 (Жиру, Джозеф), 15:57 — 1:1. Чикран — 9 (бол., Тарасенко, Штюцле), 28:13 — 1:2. Бедард — 16 (Курашев), 30:54 — 2:2. Дикинсон — 17 (Т. Джонсон, Андерсон), 58:08 — 3:2Вратари: Мразек — КорписалоШтраф: 4 — 2Броски: 22 (8+6+8) — 42 (7+22+13)

«Чикаго» — «Оттава» — 3:2

«Даллас» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ

Одним из лучших в этом матче был защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, забросивший две шайбы, в том числе победную в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (0:0, 3:3, 0:0, 0:1) Голы: Марчмент — 18 (бол., Джонстон, Дюшен), 21:08 — 1:0. Бушар — 13 (Экхольм, Перри), 22:03 — 1:1. Харли — 14 (Дюшен, Хейсканен), 24:47 — 2:1. Перри — 6 (Макдэвид, Драйзайтль), 26:55 — 2:2. Райан — 5 (мен., Нюджент-Хопкинс), 38:42 — 2:3. Дюшен — 22 (бол., Марчмент, Харли), 39:02 — 3:3. Бушар — 14 (бол., Драйзайтль), 60:30 — 3:4Вратари: Эттингер — ПикарШтраф: 8 — 6Броски: 27 (6+16+5+0) — 24 (7+10+6+1)

«Даллас» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ

«Калгари» — «Детройт» — 0:5

Канадский вратарь «Детройта» Джеймс Раймер оформил шатаут, отразив все 38 бросков соперника.

«Калгари» проиграл третий матч подряд после серии из четырех побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Детройт» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Голы: Кейн — 9 (бол., Зайдер, Фаббри), 14:56 — 0:1. Комфер — 13 (Раймонд, Дебринкэт), 15:59 — 0:2. Ларкин — 24 (бол., Кейн, Гостисбеер), 25:12 — 0:3. Перрон — 12 (Копп, Велено), 26:41 — 0:4. Раймонд — 15 (Зайдер), 55:40 — 0:5Вратари: Маркстрем (Владарж, 26:41) — РаймерШтраф: 16 — 16Броски: 38 (12+16+10) — 21 (8+8+5)

«Калгари» — «Детройт» — 0:5

«Миннесота» — «Баффало» — 2:3 ОТ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голевым пасом, благодаря чему набрал очки в четвертом матче подряд. В активе россиянина 51 (20+31) очко в 47 матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Баффало» — 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1) Голы: Миттельштадт — 13 (Йокихарью), 40:39 — 0:1. Эрикссон Эк — 26 (Капризов), 44:02 — 1:1. Чисхолм — 1 (бол., Юханссон, Росси), 51:21 — 2:1. Козенс — 11 (Гринуэй, Томпсон), 59:23 — 2:2. Йокихарью — 3 (Так, Томпсон), 61:29 — 2:3Вратари: Густавссон — Луукконен (58:55 — 59:23)Штраф: 6 — 8Броски: 32 (12+10+10+0) — 28 (12+3+12+1)

«Миннесота» — «Баффало» — 2:3 ОТ

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 2:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 2:5 (1:1, 0:1, 1:3) Голы: Сиссонс — 14, 4:11 — 0:1. Кайру — 19 (бол., Томас, Крюг), 19:05 — 1:1. Евангелиста — 10 (Лозон), 33:09 — 1:2. Форсберг — 26 (бол., Йоси, О`Райлли), 46:48 — 1:3. Шенн — 1 (Макдона, Шервуд), 47:51 — 1:4. Уокер — 5 (Хэйс, Ледди), 52:52 — 2:4. О`Райлли — 20 (п.в., Нюквист, Форсберг), 58:28 — 2:5Вратари: Биннингтон (55:59 — 57:53, 58:12 — 58:28) — СаросШтраф: 8 — 8Броски: 37 (12+16+9) — 33 (8+12+13)

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 2:5

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:9

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский пропустил шесть шайб после 22 бросков и был заменен после второго периода. Заменивший россиянина Юнас Юханссон пропустил три шайбы после восьми бросков.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором результативной передачи. Россиянин, в активе которого 94 (36+58) очка в 55 матчах, возглавляет список бомбардиров.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 30. Россиянин одержал шестую победу подряд.

«Флорида» одержала пять побед подряд с общей разницей 26:6, благодаря чему возглавила турнирную таблицу Восточной конференции. «Пантерз» выиграли девять из десяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:9 (1:4, 0:2, 1:3) Голы: Хагель — 20 (Чирелли), 0:24 — 1:0. Монтур — 3 (Беннетт), 7:01 — 1:1. Беннетт — 12 (Ткачак, Куликов), 12:28 — 1:2. Стенлунд — 9 (Ломберг, Махура), 17:44 — 1:3. Форслинг — 8, 18:38 — 1:4. Ткачак — 19 (бол., Барков, Монтур), 20:23 — 1:5. Ткачак — 20 (бол., Верхэге, Монтур), 21:37 — 1:6. Верхэге — 29 (Беннетт, Ткачак), 41:05 — 1:7. Беннетт — 13 (Родригес, Лунделл), 41:56 — 1:8. Верхэге — 30 (Форслинг, Райнхарт), 44:09 — 1:9. Пойнт — 27 (бол., Кучеров, Хедман), 50:51 — 2:9Вратари: Василевский (Йоханссон, 40:00, 0:00) — БобровскийШтраф: 90 — 90Броски: 30 (9+16+5) — 30 (14+8+8)

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:9

«Торонто» — «Анахайм» — 9:2

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал первым игроком НХЛ в XXI веке, которому удалось сделать шесть хет-триков за сезон. Американец, забросивший уже 48 шайб, занимает первое место в списке снайперов.

«Торонто» выиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Анахайм» — 9:2 (4:1, 4:0, 1:1) Голы: Мэттьюс — 46 (Найз, Марнер), 3:41 — 1:0. Макманн — 6 (бол., Робертсон, Лажуа), 6:06 — 2:0. Маккейб — 5 (Нюландер, Доми), 10:33 — 3:0. Ватрано — 24 (бол., Строум, Сильферберг), 11:32 — 3:1. Нюландер — 28 (бол., Лильегрен, Мэттьюс), 17:37 — 4:1. Мэттьюс — 47 (бол., Марнер, Нюландер), 20:50 — 5:1. Бертуцци — 7 (бол., Мэттьюс, Лильегрен), 22:51 — 6:1. Мэттьюс — 48 (Найз, Маккейб), 25:39 — 7:1. Макманн — 7 (Доми, Лильегрен), 37:58 — 8:1. Строум — 9 (Линдстрем, Киллорн), 55:36 — 8:2. Робертсон — 8 (Макманн), 57:54 — 9:2Вратари: Джонс — Достал (Гибсон, 20:00)Штраф: 15 — 29Броски: 32 (18+9+5) — 21 (3+10+8)

«Торонто» — «Анахайм» — 9:2

«Монреаль» — «Вашингтон» — 3:4

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог продлить голевую серию. Перед этим он забивал в семи матчах подряд. На этот раз 38-летний россиянин отметился только результативной передачей.

«Монреаль» проиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Вашингтон» — 3:4 (1:2, 1:0, 1:2) Голы: Манта — 17 (Протас, Дженсен), 3:40 — 0:1. Джекай — 2 (Рой, Армиа), 5:04 — 1:1. Оши — 10 (бол., Строум, Овечкин), 10:00 — 1:2. Ньюхук — 8 (Армиа), 36:15 — 2:2. Милано — 5 (Пачиоретти, Эдмундсон), 43:27 — 2:3. Сузуки — 20 (бол., Слафковски, Мэтисон), 49:45 — 3:3. Протас — 4 (Дауд, Манта), 51:57 — 3:4Вратари: Аллен (57:33 — 59:04, 59:11) — КемперШтраф: 2 — 6Броски: 31 (11+7+13) — 34 (16+9+9)

«Монреаль» — «Вашингтон» — 3:4

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 6:3

Канадский вратарь «Нью-Джерси» Нико Доус отразил 45 бросков из 48.

«Филадельфия» проиграла второй матч подряд после серии из четырех побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) Голы: Хишир — 16 (Палат, Марино), 0:32 — 1:0. Тоффоли — 24 (Смит, Д. Хьюз), 13:30 — 2:0. Типпетт — 20 (Конекны, Замула), 27:43 — 2:1. Смит — 3 (Палат, Хишир), 36:36 — 3:1. Бастиан — 4 (Майер, Лазар), 37:48 — 4:1. Типпетт — 21 (бол., Конекны, Фрост), 38:23 — 4:2. Хишир — 17 (Братт, Марино), 42:48 — 5:2. Силер — 1 (Лотон, Пелинг), 49:07 — 5:3. Бастиан — 5 (п.в., Хаула, Лазар), 58:15 — 6:3Вратари: Доус — Эрссон (56:40 — 58:15)Штраф: 8 — 12Броски: 40 (13+14+13) — 46 (9+25+12)

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 6:3

«Ванкувер» — «Виннипег» — 2:4

«Сан-Хосе» — «Коламбус»

«Вегас» — «Каролина»