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    «Куньлунь» уступил дома минскому «Динамо»

    «Куньлунь» — «Динамо» Минск: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» проиграл на своем льду минскому «Динамо» — 2:4.

    Дмитрий Квартальнов — тренер минского «Динамо»
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    Дмитрий Квартальнов — тренер минского «Динамо»

    Шайбы в составе хозяев забрасывали Девин Броссо, Тайлер Граовац.

    В составе минского клуба отличились Вячеслав Основин, Павел Денисов, Александр Волков и Коди Керран.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Минск) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
    Голы: Основин — 3 (Горбунов, Калдис), 9:47 — 0:1. Денисов — 4, 26:27 — 0:2. Броссо — 21 (Локхарт, Вонг), 26:58 — 1:2. Граовац — 10 (Йип, Челиос), 35:56 — 2:2. Волков — 19 (бол., Фриц, Хэмилтон), 48:00 — 2:3. Керран — 8 (п.в.), 58:53 — 2:4Вратари: Дж. Смит (Джурасик, 53:46, 58:43 — 58:53) — ФергюсонБроски: 26 (5+11+10) — 34 (11+9+14)Штраф: 8 — 8

    Минское «Динамо» идет на восьмом месте в Западной конференции с 65 очками. «Куньлунь» (50) — десятый.

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