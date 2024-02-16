Овечкин рассказал, когда завершит карьеру

Капитан «Вашингтона»высказался о том, что 40-летний нападающийвозобновил карьеру.

В конце 2023 года Ковальчук подписал контракт с московским «Спартаком».

«Илюха — молодец, мы с ним разговаривали недавно. Настраивается на плей-офф! Думаю, этот человек с его здоровьем и подходом к делу может играть до 50 лет. Самое главное, чтобы он сам этого хотел.

Могу ли я играть до 50? Не-ет!

Думаю, действующий контракт доиграю — и всё», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

Овечкин также не стал уточнять, будет ли продлевать контракт с «Вашингтоном», если не успеет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Не люблю слово "если". Живем сегодня, играем, идем дальше», — добавил 38-летний россиянин.