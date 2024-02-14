Овечкин: Безумие, что Кучеров может никогда не сыграть на Олимпиаде

Форвард «Вашингтона»надеется, что сборная России вернется к участию в международных соревнованиях.

«Я стараюсь об этом не думать, но Кучеров может никогда не сыграть на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть. Мы не в силах что-то изменить, а просто следуем правилам. Приятного мало, но что есть.

Справедливо ли это? Мы сейчас ничего не можем сделать. Что они скажут: мы это сделаем? Сейчас мы сидим дома. Может, что-то изменится. Надеюсь», — приводит слова Овечкина The Athletic.

На Олимпийских играх в активе Овечкина 17 матчей и 11 (8+3) результативных действий.