«Куньлунь» — «Лада»: счет матча 3:1, обзор голов

«Куньлунь» Фото: globallookpress.com
В составе китайского клуба шайбы забивали Брэндон Йип, Фу Шуай и Колин Кэмпбелл.
За «Ладу» отличился Сергей Шумаков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Лада» (Тольятти) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: С. Фу — 11 (Кэмпбелл), 17:54 — 1:0. Шумаков — 14 (бол., Солянников, Романов), 25:45 — 1:1. Йип — 12 (Граовац, Макмиллан), 54:30 — 2:1. Кэмпбелл — 6 (п.в., П. Фу, С. Фу), 59:59 — 3:1Вратари: Джурасик — Подъяпольский (59:04 — 59:15, 59:22 — 59:59)Броски: 27 (7+12+8) — 33 (7+12+14)Штраф: 10 — 4
«Куньлунь» с 50 очками идет на 9-м месте в Западной конференции.
«Лада» занимает 7-е место в таблице «Востока» с 72 очками.