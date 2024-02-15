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    «Куньлунь» дома переиграл «Ладу»

    «Куньлунь» — «Лада»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Лада
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» был сильнее «Лады» со счетом 3:1.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    В составе китайского клуба шайбы забивали Брэндон Йип, Фу Шуай и Колин Кэмпбелл.

    За «Ладу» отличился Сергей Шумаков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь РС» (Пекин) — «Лада» (Тольятти) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
    Голы: С. Фу — 11 (Кэмпбелл), 17:54 — 1:0. Шумаков — 14 (бол., Солянников, Романов), 25:45 — 1:1. Йип — 12 (Граовац, Макмиллан), 54:30 — 2:1. Кэмпбелл — 6 (п.в., П. Фу, С. Фу), 59:59 — 3:1Вратари: Джурасик — Подъяпольский (59:04 — 59:15, 59:22 — 59:59)Броски: 27 (7+12+8) — 33 (7+12+14)Штраф: 10 — 4

    «Куньлунь» с 50 очками идет на 9-м месте в Западной конференции.

    «Лада» занимает 7-е место в таблице «Востока» с 72 очками.

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