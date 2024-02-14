Браташ: Сегодня играли против сильнейшей команды в нашей лиге

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со(1:2).

«Сегодня играли против, наверное, сильнейшей команды в нашей лиге на сегодняшний день. Надо отдать должное тренерскому штабу, который подкрутил винтики в своей системе.

Сейчас это команда без видимых слабых мест, несмотря на частные поражения, как от "Авангарда". Это не меняет сути, СКА — команда очень сильная. Мы сегодня достойно боролись, противостояли СКА и имели шанс заработать очки. К сожалению, подвели многочисленные удаления, которые соперник использовал.

Для спортсмена такие честолюбивые вещи, как игра против бывшей команды — нормальное явление и дополнительный стимул. Но мне как тренеру хотелось бы, чтобы они сохранили такой настрой и на следующие матчи», — передаёт слова Браташа Чемпионат.

«Лада» занимает 7-е место в таблице Востока с 72 очками в активе. В следующем матче тольяттинцы сыграют против «Куньлуня» 15-го февраля.