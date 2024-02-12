Жамнов о победе «Спартака»: Играли так, как просили и требовали от них

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(5:1).

«Хорошая игра, счёт не отражает той борьбы, что была на площадке. Мы реализовали свои моменты и те ошибки, что допустил соперник.

Лучший матч сезона? Нет, не лучший. Нет предела совершенству. Ребята сыграли все 60 минут. Была игровая дисциплина. Играли так, как просили, требовали от них», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 84 очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют против «Северстали» 14-го февраля.