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    Жамнов о победе «Спартака»: Играли так, как просили и требовали от них

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Локомотив
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:1).

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    «Хорошая игра, счёт не отражает той борьбы, что была на площадке. Мы реализовали свои моменты и те ошибки, что допустил соперник.

    Лучший матч сезона? Нет, не лучший. Нет предела совершенству. Ребята сыграли все 60 минут. Была игровая дисциплина. Играли так, как просили, требовали от них», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

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    • После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 84 очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют против «Северстали» 14-го февраля.

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