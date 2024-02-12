ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нино до «Зенита» был капитаном «Флуминенсе»Топ-7 зимних трансферов РПЛ
  • 11:49
    • Подпишись на нас в ВК и Telegram и получи от LiveSport 10000 рублей
  • 21:14
    • Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос продолжит карьеру в «Гремио»
  • 19:39
    • Павлюченкова победила Касаткину на турнире в Дохе
  • 18:06
    • Потапова пробилась во второй круг на турнире «Мастерс» в Дохе
  • 21:43
    • «Спартак» разгромил «Локомотив» в Ярославле
    Все новости спорта

    «Спартак» разгромил «Локомотив» в Ярославле

    «Локомотив» — «Спартак»: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Спартак
    «Спартак» одолел «Локомотив» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    В составе «красно-белых» голы записали на свой счет Александр Беляев, Иван Морозов, Михал Чайковский, Шейн Принс и Михаил Мальцев.

    Единственную шайбу «Локомотива» забросил Даниил Тесанов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Локомотив» — «Спартак» 1:5 (1:1, 0:2, 0:2).
    Голы: Беляев — 9 (Ковальчук, Мальцев), 00:49 — 0:1. Тесанов — 6 (Лихачев, Алексеев), 05:21 — 1:1. Морозов — 10 (Филин), 23:21 — 1:2. Чайковский — 9 (Голдобин), 28:09 — 1:3. Принс — 16, 47:29 — 1:4. Мальцев — 1 (Голдобин), 55:35 — 1:5Вратари: Исаев — КареевБроски: 33 (10+15+8) — 20 (7+9+4)Штраф: 4 — 8

    После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 84 очками в активе. «Локомотив» — на 2-й позиции (85 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли «Лейпциг» «Реал»?
  • «РБ Лейпциг» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Увезет ли «Манчестер Сити» победу из Дании?
  • «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Атлетик» одолеть «Альмерию»?
  • «Альмерия» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бергс — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 21:30
    •  7.90
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Андреева — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Костюк — Павлюченкова
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие