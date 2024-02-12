«Локомотив» — «Спартак»: счет матча 1:5, обзор голов

«Спартак» Фото: globallookpress.com
В составе «красно-белых» голы записали на свой счет Александр Беляев, Иван Морозов, Михал Чайковский, Шейн Принс и Михаил Мальцев.
Единственную шайбу «Локомотива» забросил Даниил Тесанов.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Локомотив» — «Спартак» 1:5 (1:1, 0:2, 0:2).
Голы: Беляев — 9 (Ковальчук, Мальцев), 00:49 — 0:1. Тесанов — 6 (Лихачев, Алексеев), 05:21 — 1:1. Морозов — 10 (Филин), 23:21 — 1:2. Чайковский — 9 (Голдобин), 28:09 — 1:3. Принс — 16, 47:29 — 1:4. Мальцев — 1 (Голдобин), 55:35 — 1:5Вратари: Исаев — КареевБроски: 33 (10+15+8) — 20 (7+9+4)Штраф: 4 — 8
После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 84 очками в активе. «Локомотив» — на 2-й позиции (85 баллов).