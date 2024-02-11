«Торпедо» — «Нефтехимик»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

«Нефтехимик» Фото: globallookpress.com
На голы Андрея Белевича, Игоря Ларионова и Николая Коваленко гости ответили точными бросками Жана-Себастьена Ди, Дмитрия Жукенова и Кирилла Уракова, который оформил дубль.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
Голы: Белозеров — 19 (бол., Сетдиков, Сериков), 6:57 — 0:1. Белевич — 11 (Фирстов, Воронин), 35:58 — 1:1. Ди — 9 (Шафигуллин, Ураков), 36:31 — 1:2. Ларионов — 8 (Артамонов), 36:57 — 2:2. Жукенов — 4 (бол., Брюквин, Соколов), 44:29 — 2:3. Коваленко — 10 (бол., Фирстов), 54:34 — 3:3. Ураков — 3 (Клок), 62:05 — 3:4Вратари: Гуска — ЗагидулинШтраф: 14 — 4Броски: 35 (14+12+9+0) — 25 (4+9+11+1)
«Торпедо» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 73 очка в 62 матчах. «Нефтехимик» идет восьмым на Востоке (64 очка).