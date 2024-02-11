1-й таймАстон Вилла — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 19:17
    • Официально: «Сочи» арендовал Сутормина
  • 19:08
    • ЦСКА одержал уверенную победу над «Витязем»
  • 18:56
    • «Вест Хэм» был унижен на своем поле «Арсеналом»
  • 17:30
    • Касаткина уступила Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби
  • 17:23
    • Симон выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» в овертайме переиграл «Торпедо»

    «Торпедо» — «Нефтехимик»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на выезде в овертайме победил «Торпедо» со счетом 4:3.

    «Нефтехимик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нефтехимик»

    На голы Андрея Белевича, Игоря Ларионова и Николая Коваленко гости ответили точными бросками Жана-Себастьена Ди, Дмитрия Жукенова и Кирилла Уракова, который оформил дубль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Белозеров — 19 (бол., Сетдиков, Сериков), 6:57 — 0:1. Белевич — 11 (Фирстов, Воронин), 35:58 — 1:1. Ди — 9 (Шафигуллин, Ураков), 36:31 — 1:2. Ларионов — 8 (Артамонов), 36:57 — 2:2. Жукенов — 4 (бол., Брюквин, Соколов), 44:29 — 2:3. Коваленко — 10 (бол., Фирстов), 54:34 — 3:3. Ураков — 3 (Клок), 62:05 — 3:4Вратари: Гуска — ЗагидулинШтраф: 14 — 4Броски: 35 (14+12+9+0) — 25 (4+9+11+1)

    «Торпедо» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 73 очка в 62 матчах. «Нефтехимик» идет восьмым на Востоке (64 очка).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нигерии и Кот-д'Ивуару понадобится серия пенальти?
  • Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
  • Сможет ли «Астон Вилла» одолет «Манчестер Юнайтед»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Севилья» вновь не сможет обыграть «Атлетико»?
  • «Севилья» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нигерия — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ницца — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив— Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие