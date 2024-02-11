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    Каролина — Нью-Джерси: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.02.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Каролина — Нью-Джерси

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    Каролина и Нью-Джерси начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 11.02.2024.

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    Последний матч: «Каролина» — «Нью-Джерси» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Каролина» — «Нью-Джерси». Коэффициент ставки — 2.02.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Каролина»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Нью-Джерси.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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