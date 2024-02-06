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    Петр Чех снова будет играть за хоккейный «Белфаст Джайантс»

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    Легенда лондонского футбольного клуба «Челси» Петр Чех будет опять арендован хоккейным клубом «Белфаст Джайантс».

    Петер Чех
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    Петер Чех

    Как сообщает официальный сайт команды, 41-летний Чех будет арендован на небольшой срок в качестве экстренной замены.

    «Белфаст Джайантс» базируется в Северной Ирландии и является действующим чемпионом Великобритании по хоккею.

    Петер Чех уже выступал за «Белфаст Джайантс» осенью 2023 года и дебютировал за ведущий клуб Туманного Альбиона в ноябре, выйдя на замену при счете 5:1 в пользу свой команды.

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