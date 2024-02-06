Петр Чех снова будет играть за хоккейный «Белфаст Джайантс»

Легенда лондонского футбольного клуба «Челси»будет опять арендован хоккейным клубом

Как сообщает официальный сайт команды, 41-летний Чех будет арендован на небольшой срок в качестве экстренной замены.

«Белфаст Джайантс» базируется в Северной Ирландии и является действующим чемпионом Великобритании по хоккею.

Петер Чех уже выступал за «Белфаст Джайантс» осенью 2023 года и дебютировал за ведущий клуб Туманного Альбиона в ноябре, выйдя на замену при счете 5:1 в пользу свой команды.

После окончания футбольной карьеры чешский голкипер стал играть в хоккей. Сейчас у него контракт с «Оксфорд Сити Старз» из второго дивизиона.