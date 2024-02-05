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    Симашев: Не ожидал, что буду так высоко на драфте НХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Локомотив КХЛ Аризона Койотс НХЛ
    Защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев рассказал о своих эмоциях в моменте, когда был выбран «Аризоной» под общим шестым номером на драфте НХЛ-2023.

    Дмитрий Симашев
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    Дмитрий Симашев

    «Конечно, я чувствую, что доверие тренерского штаба "Локомотива" ко мне растет, но я хочу заслужить еще больше игрового времени. В спорте без везения не бывает, и мне очень повезло, что я попал именно в "Локомотив".

    Я не знаю, повлияли ли как-то результаты драфта на то, что мне стали больше доверять, или нет, я об этом не думаю, стараюсь по максимуму выкладываться на тренировках и в матчах.

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    • Если говорить о результатах драфта, то я был в шоке, хотя и понимал, что меня рано заберут, но все равно не ожидал, что буду так высоко», — приводит слова Симашева ТАСС.

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