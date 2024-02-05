Симашев: Не ожидал, что буду так высоко на драфте НХЛ

Защитник ярославского «Локомотива»рассказал о своих эмоциях в моменте, когда был выбранпод общим шестым номером на драфте НХЛ-2023.

«Конечно, я чувствую, что доверие тренерского штаба "Локомотива" ко мне растет, но я хочу заслужить еще больше игрового времени. В спорте без везения не бывает, и мне очень повезло, что я попал именно в "Локомотив".

Я не знаю, повлияли ли как-то результаты драфта на то, что мне стали больше доверять, или нет, я об этом не думаю, стараюсь по максимуму выкладываться на тренировках и в матчах.

Если говорить о результатах драфта, то я был в шоке, хотя и понимал, что меня рано заберут, но все равно не ожидал, что буду так высоко», — приводит слова Симашева ТАСС.