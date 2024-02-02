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    «Металлург» в овертайме дожал «Авангард»

    «Металлург» — «Авангард»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл в овертайме «Авангард» со счетом 4:3.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    На голы Игоря Гераськина, Даниила Вовченко и Данилы Юрова, который оформил дубль, гости ответили точными бросками Райана Спунера, Ивана Игумнова и Семена Чистякова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Спунер — 20 (Ткачев, Чистяков), 10:42 — 0:1. Гераськин — 9 (Вовченко, Гребенкин), 11:27 — 1:1. Вовченко — 7 (Гребенкин, Гераськин), 21:26 — 2:1. Игумнов — 6 (Николишин, Телегин), 22:00 — 2:2. Чистяков — 4 (Шарипзянов), 38:57 — 2:3. Юров — 20 (Гераськин, Пресс), 59:59 — 3:3. Юров — 21 (п.в., Орехов, Гераськин), 61:54 — 4:3Вратари: Набоков (58:51 — 59:59) — Мишуров (60:08 — 61:04, 61:34)Штраф: 2 — 6Броски: 51 (16+13+21+1) — 25 (6+12+6+1)

    Таким образом, «Металлург» с 84 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Авангард» с 82 очками — на второй строчке.

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