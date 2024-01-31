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    «Коламбус» выиграл у «Сент-Луиса» благодаря голу Воронкова

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Коламбус Блю Джекетс Сент-Луис Блюз Сан-Хосе Шаркс Сиэтл Кракен
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

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    «Коламбус» одержал выездную победу над «Сент-Луисом» — 1:0.

    Автором единственного гола стал нападающий «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков. Россиянин, для которого это дебютный сезон в НХЛ, набрал 25 (12+13) очков в 44 матчах.

    «Коламбус» прервал пятиматчевую победную серию «Сент-Луиса».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Коламбус» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Воронков — 12 (Веренски, Годро), 44:11 — 0:1Вратари: Биннингтон (58:10) — МерзликинсШтраф: 9 — 11Броски: 21 (4+5+12) — 22 (7+5+10)

    «Сент-Луис» — «Коламбус» — 0:1

    Еще в одной игре «Сан-Хосе» одержал домашнюю победу над «Сиэтлом» — 2:0. «Шаркс» выиграли четыре из пяти последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Власик — 4 (Эмберсон, Эклунд), 47:27 — 1:0. Рутта — 3 (п.в.), 59:39 — 2:0Вратари: Блэквуд — Даккорд (58:05 — 59:39)Штраф: 7 — 7Броски: 22 (3+5+14) — 32 (13+5+14)
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