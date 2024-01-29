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    Мартемьянов о победе «Амура»: Не помню таких матчей в своей карьере

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Металлург Мг
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о победе своей команды (7:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом».

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Не помню таких матчей в своей карьере. Шарик налево, шарик направо. Благодарен команде, что лихо сыграли в атаке, но в обороне сыграли никак. Шесть пропущенных голов — очень много.

    Сегодня обороны практически не было. После девяти поражений нам нужна была любая победа, но желательно не такая валидольная. Надеюсь, ситуация сдвинется с места», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 55-ю очками в активе, отставая от 8-й позиции на 2 балла. В следующем матче подопечные Мартемьянова сыграют против «Сибири» 2-го февраля.

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