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    «Амур» и «Металлург» организовали голевую перестрелку в Хабаровске

    «Амур» — «Металлург»: счет матча 7:6, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Металлург Мг
    «Амур» обыграл «Металлург» (7:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Амур»
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    «Амур»

    В составе хабаровчан дублем отметился нападающий команды Кирилл Капустин, а по голу записали на свой счет Егор Коршков, Владислав Барулин, Кирилл Панюков (в большинстве), Дмитрий Шевченко и Станислав Бочаров.

    У «Металлурга» шайбы забросили Дмитрий Силантьев, Данил Гололобов, Никита Михайлис, Никита Гребёнкин, Валерий Орехов и Денис Зернов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Амур» — «Металлург» 7:6 (2:2, 3:2, 2:2).
    Голы: Силантьев — 3 (Джонсон), 02:03 — 0:1. Капустин — 9, 10:45 — 1:1. Гололобов — 2 (Канцеров, Паливко), 13:35 — 1:2. Коршков — 13 (Барулин, Бочаров), 14:01 — 2:2. Барулин — 12 (Шевченко, Дрозг), 22:58 — 3:2. Панюков — 3 (бол. Хохлачев, Шевченко), 26:24 — 4:2. Михайлис — 17, 26:32 — 4:3. Гребенкин — 16, 27:15 — 4:4. Шевченко — 13 (Капустин, Дрозг), 29:54 — 5:4. Капустин — 10 (Дрозг), 40:16 — 6:4. Орехов — 3 (Зернов, Акользин), 42:12 — 6:5. Бочаров — 12 (Брынцев), 46:59 — 7:5. Зернов — 17 (Карпов), 50:28 — 7:6Вратари: Лозебников 00:00 — 26:32 (Бобков 26:32 — 60:00) — Смолин 00:00 — 22:58 (Подскребалин 22:58 — 60:00)Броски: 44 (18+18+8) — 28 (7+11+10)Штраф: 2 — 12

    После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 55-ю очками в активе. «Металлург» располагается на 1-й позиции (82 балла).

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