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    Заварухин: Мы старались играть в свой хоккей, который приносит нам результат

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Трактор
    Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин подвел итог матча против «Авангард» (5:4).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Начало игры проспали. Хоть первая смена и была хорошая, но пропустили три гола. Молодцы, что не бросили играть. Забили классные шайбы, действовали до конца. Ребята — молодцы. Самое главное, что сегодня мы взяли два очка.

    Как удалось "разбудить" команду? Всё стандартно. Думал взять тайм-аут, но не стал это делать. Ребята собрались, вовремя забили голы. Дальше мы контролировали игру, создавали хорошие моменты. Обе команды давали друг другу играть. Не скажу, что в первом периоде мы проигрывали и надо было что-то менять. Сегодня утром не катались — возможно, поэтому начало игры с нашей стороны получилось скомканным.

    Соперник был обескуражен при счёте 4:3 в нашу пользу? У нас были моменты при 0:1, 0:2 и при 0:3, просто мы не забили. Может быть, соперник немного дрогнул, когда мы стали забивать красивые голы. Мы старались играть в свой хоккей, который приносит нам результат», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора».

    «Авангард» идет вторым в таблице Восточной конференции, набрав 79 очков.

    «Трактор» (70) поднялся на 4-ю строчку, опередив «Автомобилист».

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