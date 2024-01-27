начнут матч в 05:00 в НХЛ, 27.01.2024.

Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Колорадо» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колорадо» — «Лос-Анджелес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Колорадо»).

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