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    Петр Воробьев о тренерской карьере своего сына Ильи: У нас разное видение хоккея, но он сильнее меня

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Экс-тренер российских клубов Петр Воробьев сравнил свою тренерскую карьеру с достижениями сына Ильи Воробьева.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Конечно, Илья как тренер сильнее меня. Начнем с достижений. Илья уже дважды выигрывал Кубок Гагарина — сперва как помощник, затем как главный тренер. Я в этом возрасте успел лишь раз стать чемпионом России. И с национальной сборной никогда не работал, в отличие от сына.

    Кстати, у нас разное видение хоккея. Я-то в атаке иногда зажимал ребят. Требовал отрабатывать в обороне, четко давал понять, в каких ситуациях можно рисковать, а в каких нельзя. Илья дает игрокам больше свободы», — цитирует Петра Воробьева СЭ.

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    • Напомним, что в конце прошлого сезона Илья Воробьев покинул пост главного тренера «Металлурга», а до этого специалист возглавлял СКА и сборную России. Сейчас Илья Воробьев работает в системе «Ванкувера».

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