Петр Воробьев о тренерской карьере своего сына Ильи: У нас разное видение хоккея, но он сильнее меня

Экс-тренер российских клубовсравнил свою тренерскую карьеру с достижениями сына

«Конечно, Илья как тренер сильнее меня. Начнем с достижений. Илья уже дважды выигрывал Кубок Гагарина — сперва как помощник, затем как главный тренер. Я в этом возрасте успел лишь раз стать чемпионом России. И с национальной сборной никогда не работал, в отличие от сына.

Кстати, у нас разное видение хоккея. Я-то в атаке иногда зажимал ребят. Требовал отрабатывать в обороне, четко давал понять, в каких ситуациях можно рисковать, а в каких нельзя. Илья дает игрокам больше свободы», — цитирует Петра Воробьева СЭ.

Напомним, что в конце прошлого сезона Илья Воробьев покинул пост главного тренера «Металлурга», а до этого специалист возглавлял СКА и сборную России. Сейчас Илья Воробьев работает в системе «Ванкувера».