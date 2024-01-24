«Нефтехимик» — «Торпедо»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

обыграло(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. Сначала две шайбы забросили нижнекамцы. Дублем отметился форвард «Нефтехимика» Никита Сетдиков.

В составе «Торпедо» голы записали на свой счет Андрей Белевич и Никита Шавин.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалось «Торпедо». Победный гол на счету Игоря Ларионова.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Нефтехимик» — «Торпедо» 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1). Голы: Сетдиков — 11 (бол. Белозеров, Сериков), 01:21 — 1:0. Сетдиков — 12 (Белозеров, Дергачев), 10:26 — 2:0. Белевич — 8 (Шавин, Конюшков), 34:16 — 2:1. Шавин — 2, 48:18 — 2:2. Ларионов — 6, 62:59 — 2:3Вратари: Долганов — ГускаБроски: 15 (5+8+1+1) — 27 (11+8+6+2)Штраф: 8 — 8

После этого матча «Торпедо» занимает 5-е место в таблице Запада с 67-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 8-й позиции Востока с 56-ю баллами.