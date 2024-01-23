начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 23.01.2024.

Последний матч: «Вегас» — «Нью-Джерси» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Вегас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Нью-Джерси»).

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