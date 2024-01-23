В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 23 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» выглядит не очень убедительно, и предпосылок к улучшению ситуации не видно в ближайшем будущем.

О каком-то улучшении ситуации можно бы было говорить при не слишком серьезных травмах ведущих игроков, но почти у всех них возвращение стоит на начало весны.

К тому времени «дьяволы» так и вовсе могут утратить шансы на попадание в плей-офф. Сейчас отставание от этой зоны составляет всего лишь два очка.

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В игре против «Вегаса» будет крайне сложно рассчитывать на успех, даже несмотря на то, что соперник за последний месяц проиграл достаточное количество поединков.

«Вегас»

«Вегас» ещё совсем недавно напоминал бледную сень самого себя, но в последних встречах вспомнил, как нужно играть в хоккей.

Дружина Кэссиди смогла разобраться с «Рейнджерс», «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» и немного укрепила свои позиции в середине проходной восьмёрки.

Проблемы с травмированными вратарями беспокоят клуб третий сезон подряд, поэтому и количество пропускаемых шайб не удивляет никого.

В игре против «Нью-Джерси» гости выглядят однозначными фаворитами, хотя бы потому, что у «Дэвилз» нет практически половины защиты

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.64, на гостей — 3.15.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Вегас» добудет довольно легкую победу на выезде.

Альтернативный прогноз: В матче будет обилие голов.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.15.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.91.