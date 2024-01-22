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    Яковлев: Намного проще играть, когда когда в тебя никто не верит

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о том, что недооценка магнитогорцев пошла команде на пользу в начале нынешнего сезона КХЛ.

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    «Меня порадовало, что до начала сезона в нас никто не верил и было такое отношение к нам. Так намного проще играть, легче входить в сезон. Я бывал в других ситуациях, когда на предсезонке моей команде уже отдавали Кубок и говорили, что мы точно победим в чемпионате.

    Лучше входить в сезон с таким настроением, которое было летом, и по ходу доказывать обратное, чем заранее быть с медалями на груди», — сказал Яковлев Чемпионату.

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    • «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 78-ю очками в активе. В нынешнем сезоне Яковлев провел 52 матча, забросил 4 шайбы и сделал 17 голевых передач.

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