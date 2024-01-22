Яковлев: Намного проще играть, когда когда в тебя никто не верит

Защитникрассказал о том, что недооценка магнитогорцев пошла команде на пользу в начале нынешнего сезона КХЛ.

«Меня порадовало, что до начала сезона в нас никто не верил и было такое отношение к нам. Так намного проще играть, легче входить в сезон. Я бывал в других ситуациях, когда на предсезонке моей команде уже отдавали Кубок и говорили, что мы точно победим в чемпионате.

Лучше входить в сезон с таким настроением, которое было летом, и по ходу доказывать обратное, чем заранее быть с медалями на груди», — сказал Яковлев Чемпионату.

«Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 78-ю очками в активе. В нынешнем сезоне Яковлев провел 52 матча, забросил 4 шайбы и сделал 17 голевых передач.