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    Никитин: Важно было не просто победить, а сделать это заслуженно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался относительно матча против «Авангарда» (4:1).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Хорошую игру провели. Был отрезок в начале третьего периода — играли в несвойственную игру для себя. Омск добавил, но нужно быть увереннее в этих ситуациях. Второй период? Мы делали правильные пересменки. Какая команда их соблюдает, та и свежее. У нас получалось это делать. Забили важные голы, нужно реализовывать моменты. Вратарь держал Омск в игре. Настойчивость и большинство сработало.

    Не было мысли про реванш. Против нас хорошая команда играла. Важно было не просто победить, а сделать это заслуженно. Мы заслужили победу. Настрой на "Авангард"? Нервничаешь перед любой игрой. А чтобы именно перед Омском — нет. Нервяк для мотивации — совершенно нормально.

    Начало третьего периода? Изначально с первой мены пошла недоработка. Тут палка о двух концах. Одна команда энергию потеряла, а другая — получила. Команды бегали за эстафетной палочкой бегали. Хорошо, что Кирьянов и Чехович её перехватили. У нас есть молодые парни, они периодически на грабли наступают. Кому-то нужно один раз, кому-то — десять.

    Гол от лица Береглазова? Что тут говорить. Там нужно было раньше шайбу вывести. Вот там мы и сказали. Если бы вывели, то и момента с Береглазовым бы не было. Здесь нужно хладнокровно оценивать ситуацию. Когда шайба в лицо попадает, то сложно ситуацию контролировать», — цитирует Никитина «Чемпионат».

    «Локомотив» сейчас лидирует в Западной конференции с 76 очками. «Авангард» идет вторым на «Востоке» с 75 баллами.

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