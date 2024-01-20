Заварухин: Еще очень много надо работать позиционной обороной

Главный тренер челябинскогоподвел итог матча против(6:1).

«Хорошо сыграли в атаке, забили классные шайбы. Единственное — еще очень много надо работать позиционной обороной. Есть моменты, которые необходимо усиливать своими правильными действиями. Хорошо сыграли, порадовали болельщиков. Ребята молодцы. Готовимся к следующему матчу.

Наблюдал ли ранее три гола за 83 секунды? В моей игровой карьере был момент, когда я руководил "Белыми Медведями", мы проигрывали в две шайбы "Реактору" и за полторы минуты забили три гола, выиграв встречу в основное время. Я этому не удивлён. Парни молодцы. Забили классные голы», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора».

«Трактор» с 64 очками поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ после 54 матчей. «Сочи» с 36 пунктами продолжает замыкать таблицу «Запада».