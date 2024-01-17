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    «Авангард» одержал уверенную победу над ЦСКА

    «Авангард» — ЦСКА: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» был сильнее московского ЦСКА со счетом 4:1.

    Никита Холодилин
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    Никита Холодилин

    На 14-й минуте Николай Прохоркин открыл счет в матче.

    Через минуту Игорь Мартынов довел преимущество «Авангарда» до двух шайб.

    В конце первого периода Никита Холодилин сделал счет 3:0.

    ЦСКА смог сократить отставание на 34-й минуте после точного броска Сергея Плотникова.

    А уже в конце встречи «Авангард» забросил четвертую шайбу, она на счету Томаша Юрчо.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Прохоркин — 12 (бол., Чистяков, Юрчо), 13:49 — 1:0. Мартынов — 8 (Буше, Спунер), 14:58 — 2:0. Холодилин — 7 (Николишин), 18:38 — 3:0. Плотников — 13 (Окулов, Уильямс), 34:00 — 3:1. Юрчо — 2 (п.в., Прохоркин, Шарипзянов), 59:59 — 4:1Вратари: Хомченко — Федотов (56:38 — 59:20, 59:36)Броски: 19 (12+5+2) — 40 (15+14+11)Штраф: 4 -4

    ЦСКА идет седьмым на «Западе» с 56 очками после 51-го тура. «Авангард» занимает второе место на «Востоке» с 73 очками после 51 игры.

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