«Авангард» — ЦСКА: счет матча 4:1, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ омскийбыл сильнее московскогосо счетом 4:1.

На 14-й минуте Николай Прохоркин открыл счет в матче.

Через минуту Игорь Мартынов довел преимущество «Авангарда» до двух шайб.

В конце первого периода Никита Холодилин сделал счет 3:0.

ЦСКА смог сократить отставание на 34-й минуте после точного броска Сергея Плотникова.

А уже в конце встречи «Авангард» забросил четвертую шайбу, она на счету Томаша Юрчо.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) Голы: Прохоркин — 12 (бол., Чистяков, Юрчо), 13:49 — 1:0. Мартынов — 8 (Буше, Спунер), 14:58 — 2:0. Холодилин — 7 (Николишин), 18:38 — 3:0. Плотников — 13 (Окулов, Уильямс), 34:00 — 3:1. Юрчо — 2 (п.в., Прохоркин, Шарипзянов), 59:59 — 4:1Вратари: Хомченко — Федотов (56:38 — 59:20, 59:36)Броски: 19 (12+5+2) — 40 (15+14+11)Штраф: 4 -4

ЦСКА идет седьмым на «Западе» с 56 очками после 51-го тура. «Авангард» занимает второе место на «Востоке» с 73 очками после 51 игры.