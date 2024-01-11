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    Пономарев об игре против Овечкина: Хочется запомнить на всю жизнь этот момент

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    Российский нападающий «Каролины» Василий Пономарев поделился впечатлениями от игры против капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

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    «У меня не получилось много сыграть против него, но какие-то смены были. В любом случае, когда находишься рядом с ним на поле, то понимаешь какого масштаба это игрок.

    Хочется запомнить на всю жизнь момент, что играл против него. Забить такое количество голов в НХЛ — это колоссальный труд. Дай бог, чтобы он побил рекорд Гретцки», — цитирует Пономарева Sport24.

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    • Напомним, что Пономарев дебютировал в НХЛ в матче против «Вашингтона» (6:2), набрав 2 очка (1+1).

    Напомним, что после 38-и матчей Овечкин забросил 8 шайб и отстает от показателя Уэйна Гретцки на 64 гола.

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