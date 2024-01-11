Пономарев об игре против Овечкина: Хочется запомнить на всю жизнь этот момент

Российский нападающийподелился впечатлениями от игры против капитана

«У меня не получилось много сыграть против него, но какие-то смены были. В любом случае, когда находишься рядом с ним на поле, то понимаешь какого масштаба это игрок.

Хочется запомнить на всю жизнь момент, что играл против него. Забить такое количество голов в НХЛ — это колоссальный труд. Дай бог, чтобы он побил рекорд Гретцки», — цитирует Пономарева Sport24.

Напомним, что Пономарев дебютировал в НХЛ в матче против «Вашингтона» (6:2), набрав 2 очка (1+1).

Напомним, что после 38-и матчей Овечкин забросил 8 шайб и отстает от показателя Уэйна Гретцки на 64 гола.