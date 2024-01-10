начнут матч в 03:00 в НХЛ, 10.01.2024.

Последний матч: «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 2.47 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Лос-Анджелес»).

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