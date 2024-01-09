Ковальчук: Отстранение молодежной сборной России — это вообще ниже плинтуса

Нападающий «Спартака»высказался об отстранении молодежной сборнойот участия в международных турнирах.

«Подачек нам точно не надо. Я думаю, что нам нужно быть самостоятельными. Что касается хоккея, то у нас есть великолепная школа. Надо искать резервы внутри страны, играть друг против друга, устраивать соревнования, которые станут повышать уровень молодых ребят.

И пусть все эти решения будут на совести IIHF. При чем здесь юниорская и молодежная сборные России? Понятно, что национальная сборная еще может иметь какое-то отношение к вопросу, что это флагман страны и за нее все болеют.

А за что наказывать молодых пацанов? Они даже не совершеннолетние, и их отрезали от чемпионата мира. Это вообще ниже плинтуса. Поэтому тем ребятам, которые сейчас руководят IIHF и Международным олимпийским комитетом, эта история еще аукнется.

Уже три года мы не участвуем в юниорских и молодежных чемпионатах мира. Но это не останавливает развитие пацанов в КХЛ. Многие сегодня на ведущих ролях.

Вот против нас парень в маске играл из "Динамо", мне очень понравился. В Нижнем тоже были молодые пацаны. В том же СКА есть интересные ребята.

Например, я не от вас первого слышу о Демидове. Говорят, что очень талантливый парень. Может быть фаворитом будущего драфта. И пусть нас международные чиновники пытаются как-то нагнуть. Но шансов у них нет!», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».