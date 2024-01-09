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    Ковальчук: Отстранение молодежной сборной России — это вообще ниже плинтуса

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Спартак КХЛ Сборная России
    Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук высказался об отстранении молодежной сборной России от участия в международных турнирах.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Подачек нам точно не надо. Я думаю, что нам нужно быть самостоятельными. Что касается хоккея, то у нас есть великолепная школа. Надо искать резервы внутри страны, играть друг против друга, устраивать соревнования, которые станут повышать уровень молодых ребят.

    И пусть все эти решения будут на совести IIHF. При чем здесь юниорская и молодежная сборные России? Понятно, что национальная сборная еще может иметь какое-то отношение к вопросу, что это флагман страны и за нее все болеют.

    А за что наказывать молодых пацанов? Они даже не совершеннолетние, и их отрезали от чемпионата мира. Это вообще ниже плинтуса. Поэтому тем ребятам, которые сейчас руководят IIHF и Международным олимпийским комитетом, эта история еще аукнется.

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    • Уже три года мы не участвуем в юниорских и молодежных чемпионатах мира. Но это не останавливает развитие пацанов в КХЛ. Многие сегодня на ведущих ролях.

    Вот против нас парень в маске играл из "Динамо", мне очень понравился. В Нижнем тоже были молодые пацаны. В том же СКА есть интересные ребята.

    Например, я не от вас первого слышу о Демидове. Говорят, что очень талантливый парень. Может быть фаворитом будущего драфта. И пусть нас международные чиновники пытаются как-то нагнуть. Но шансов у них нет!», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

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