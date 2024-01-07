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    Федоров: Концовочка оставила горький привкус

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался после победы над «Куньлунем» в КХЛ (4:3).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Неплохой счет был, но, к сожалению, не удалось распорядиться правильно шайбой, да и пара удалений немножко выбили нас из ритма. "Куньлунь Ред Стар" сыграл хорошо, когда забил два гола в третьем периоде. Не без наших ошибок "пять на пять" и "пять на шесть". Третий гол: владели шайбой, по-моему, три или четыре раза, имея хорошо построенную оборону, но не смогли вывести ее в среднюю зону, поэтому концовочка оставила горький привкус. Мы недоработали, это точно.

    Второй пропущенный гол — ненужное "переключение" в нашей обороне. Тем не менее, ребята пахали, отработали, всех с победой. Можно ли сказать, что ЦСКА набирает ход? Победы — есть победы, но качество игры мы должны улучшать. Мы ищем свою игру, нам нужно, чтобы все 20 игроков работали все 60 минут», — цитирует Федорова сайт КХЛ.

    ЦСКА идет шестым на «Западе» с 54 очками в 47 матчах. «Куньлунь» на десятой строчке с 36 очками в 49 играх.

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