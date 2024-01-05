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    ЦСКА разобрался со «Спартаком»

    ЦСКА — «Спартак»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак ЦСКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома обыграл «Спартак» со счетом 3:1.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Дублем в составе победителей отметился Владислав Каменев, еще одну шайбу забросил Михаил Григоренко. За красно-белых забил Павел Порядин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Григоренко — 13 (Каменев), 23:59 — 1:0. Порядин — 22 (Мальцев), 35:25 — 1:1. Каменев — 8 (Нестеров, Григоренко), 39:00 — 2:1. Каменев — 9 (бол., Абрамов, Мамин), 44:54 — 3:1Вратари: Федотов — Николаев (58:56)Штраф: 8 — 8Броски: 32 (9+18+5) — 33 (15+8+10)

    После 46 матчей ЦСКА занимает шестую строчку в Западной конференции, набрав 52 очка. У «Спартака» 66 очков и второе место на Западе.

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